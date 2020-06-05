В НСЖУ назвали основную причину нападений на журналистов в мае

Всего за 5 месяцев зафиксировано 30 нападений на журналистов
Национальный союз журналистов Украины назвал основную причину нападений на журналистов в мае - из-за съемок о нарушении карантина. Всего же в прошлом месяце зафиксировано 4 случая физической агрессии против сотрудников СМИ.
Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.
"В мае Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 4 инцидента физической агрессии в отношении работников СМИ. Три из них связаны со съемками по соблюдению карантина", - отмечается в сообщении.
Указано, что за 5 месяцев этого года произошло 30 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа.
В сообщении отмечается, что значительные телесные повреждения нанесли журналисту харьковского издания Никите Кнышу. Он решил провести съемку о нарушении карантина ночью на парковке возле станции метро Научная, представился журналистом и спрашивал молодежь о нарушении карантина.
"После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. За считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили", - рассказали в НСЖУ.
Также произошло нападение на журналистов в Запорожье 7 мая на рынке "Бахчисарай". Агрессивный мужчина ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора, препятствовал съемке работы рынка во время карантина. Оператор вынужден был применить баллончик с газом, чтобы защитить коллег. Журналисты передали видео нападения пресс-службе областного полицейского ведомства.
Кроме того, во Львове на журналистов набросились в парикмахерской за съемки о работе в карантинных условиях. Работники заведения требовали от сотрудников СМИ уйти, дергали за одежду и выталкивали.
Напомним, по факту нападения на журналиста Никиту Кныша полиция открыла уголовное дело.
Как писало РБК-Украина, во время протестов в американском городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на украинскую журналистку Кристину Шевченко.
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Автор: Юлия Струк