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В Одесской области в редакцию издания бросили "коктейль Молотова"

Овидиополь, Среда 21 октября 2020 14:06
В Одесской области в редакцию издания бросили "коктейль Молотова"
Фото: место нападения (nsju org)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одесской области бросили бутылку с зажигательной смесью в окно одного из местных изданий. На место прибыли полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

"В редакцию издания в Одесской области бросили "коктейль Молотова". В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели", - говорится в сообщении.

В Одесской области в редакцию издания бросили &quot;коктейль Молотова&quot;Фото: место нападения (nsju org)

В минувшую субботу главного редактора издания Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемки, сообщает союз.

"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, а и во всей Украине. Правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в этот избирательный время", - сказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, в мае неизвестные напали на журналиста Никиту Кныша в Харькове. Злоумышленники отобрали у журналистов рюкзак, в котором лежали ноутбук, телефон и оружие.

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