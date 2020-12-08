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У НСЖУ назвали число нападів на журналістів в Україні з початку року

Україна, Вівторок 08 грудня 2020 15:38
У НСЖУ назвали число нападів на журналістів в Україні з початку року
Фото: журналісти (facebook.com decentralizationua)
Автор: Юлія Струк

З початку 2020 року зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів. В осінні місяці зареєстрували 25 інцидентів.

Про це повідомляє прес-служба Національної спілки журналістів.

"25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів сталося за три місяці осені... Всього з початку 2020 року зафіксовано 74 таких інциденти", - наголошується у повідомленні.

Зазначено, що 12 нападів сталося у жовтні, ще шість - у листопаді. А у вересні повідомлялося про сім інцидентів.

Підкреслюється, що за останні чотири роки це найбільша кількість нападів, що фіксувалися восени.

"Головною причиною зростання агресії у кінці цього року є напружена кампанія з місцевих виборів і конфліктна поведінка порушників введеного урядом карантину", - заявили в НСЖУ.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Одеській області кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно одного з місцевих видань.

Як писало РБК-Україна, раніше НСЖУ назвав основну причину нападів на журналістів у травні - через зйомки про порушення карантину.

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