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НСК "Олимпийский" закрыли для подготовки к финалу Лиги чемпионов

НовостиСпорт    21.03.2018 - 13:34
Фото: НСК "Олимпийский" (facebook.com/olympic.nsc)
Фото: НСК "Олимпийский" (facebook.com/olympic.nsc)

На стадионе не будут проводить мероприятия до июня

НСК "Олимпийский" объявил о закрытии стадиона до начала июня в связи с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов сезона 2017/18. Об этом сообщается на официальом сайте арены.

"На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий. Также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки", - говорится в сообщении.

Киевское "Динамо" до конца сезона будет проводить домашние игры на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Обновленный НСК "Олимпийский" будет открыт 6 июня. 

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Теги: подготовка, НСК Олимпийский, финал, стадион, Лига Чемпионов
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