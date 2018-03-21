НСК "Олимпийский" закрыли для подготовки к финалу Лиги чемпионов

На стадионе не будут проводить мероприятия до июня

НСК "Олимпийский" объявил о закрытии стадиона до начала июня в связи с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов сезона 2017/18. Об этом сообщается на официальом сайте арены.

"На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий. Также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки", - говорится в сообщении.

Киевское "Динамо" до конца сезона будет проводить домашние игры на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Обновленный НСК "Олимпийский" будет открыт 6 июня.