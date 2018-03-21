НСК "Олімпійський" закрили для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів

На стадіоні не будуть проводити заходи до червня

НСК "Олімпійський" оголосив про закриття стадіону до початку червня у зв'язку з підготовкою до проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18. Про це повідомляється на офіційний сайті арени.

"На стадіоні незабаром почнеться активна фаза підготовки до футбольного свята світового масштабу. У зв’язку з цим, а також безпосереднім проведенням самого матчу фіналу, з 14 квітня по 5 червня 2018 року включно, НСК "Олімпійський" буде закритий для проведення будь-яких заходів, також не будуть відбуватися екскурсійні тури та спортивні тренування", - йдеться в повідомленні.

Київське "Динамо" до кінця сезону буде проводити домашні ігри на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Оновлений НСК "Олімпійський" буде відкрито 6 червня.