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НРК тараном знищив ворожий FPV-дрон: відео бою безпілотників

13:25 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
НРК тараном знищив ворожий FPV-дрон: відео бою безпілотників Фото: НРК тараном знищив ворожий FPV-дрон (militarnyi.com)
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Наземний роботизований комплекс Сил оборони України тараном ліквідував російський FPV-дрон, перемігши у дуелі безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Покровський напрямок. Під час повернення з бойового завдання наземний роботизований комплекс 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ДШВ потрапив під переслідування ворожого FPV-дрона", - йдеться у повідомленні військових.

Зазначається, що оператори українського наземного робота спочатку спробували маневрувати, щоб уникнути ураження, а потім "на характері" пішли на таран і вийшли переможцями цієї безпілотної битви.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, наземні роботи залишаються однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.

Окрім того, напередодні стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога. Під час операції "Вівальді" окупантів атакували НРК-камікадзе, закинуті на понад 10 кілометрів углиб тилу.

Також ми писали, що бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів. Зазначається, що системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials".

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