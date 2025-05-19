NRC знову виплачує гроші українцям: хто отримає допомогу і як подати заявку

Подати заявку можна до 17:00 вівторка, 27 травня 2025 року. Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які постраждали від війни, і цього разу має кілька важливих оновлень.

Заявка подається онлайн за посиланням.

Хто може подати заявку

Перевага надається домогосподарствам, які:

проживають у районах, де ведуться бойові дії;

були змушені залишити дім через війну;

повернулися на деокуповані території.

Кожна заявка проходить перевірку соціально-економічної вразливості. Це дозволяє визначити, хто найбільше потребує допомоги, і справедливо розподілити обмежені ресурси NRC.

Важливі умови участі

Допомога не надається, якщо заявник або хтось із домогосподарства вже отримував грошову допомогу від NRC або інших організацій менше ніж 6 місяців тому.

В одній заявці можна вказати не більше 5 осіб. Якщо в домогосподарстві більше людей - потрібно подати дві окремі заявки, у кожній з яких має бути хоча б одна особа віком від 18 років.

Жодна особа не повинна повторюватися у кількох заявках. Інакше система автоматично видалить повторні звернення.

До розгляду береться лише перша подана заявка. Всі наступні спроби будуть автоматично відхилені.

Безпека та шахрайство

NRC ніколи не запитує PIN-кодів, CVV або оплати за участь у програмах. Уся інформація подається виключно через офіційний сайт NeedAid або Facebook-сторінку NRC.

В організацію наголошують, що не можна передавати свої особисті чи банківські дані незнайомим особам, навіть якщо вони пропонують допомогу з подачею заявки.

Документи та перевірка заявки

Для подачі заявки необхідно мати:

чіткі, кольорові, горизонтальні фото документів;

скріншоти мають містити всю важливу інформацію;

рекомендується вказати електронну адресу - це допоможе отримати зворотний зв’язок.

Після 27 травня ви отримаєте новий код для перевірки статусу заявки. Раніше надані коди більше не дійсні.

Важливо пам’ятати, що домогосподарство - це група людей, які проживають разом і мають спільний бюджет. Це можуть бути як родичі, так і просто співмешканці.

Контакти NRC

Гаряча лінія: 0 800 302 007;

E-mail: ua.info@nrc.no;

Viber: NRC Україна.