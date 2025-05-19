NRC снова выплачивает деньги украинцам: кто получит помощь и как подать заявку

Подать заявку можно до 17:00 вторника, 27 мая 2025 года. Программа направлена на поддержку домохозяйств, пострадавших от войны, и на этот раз имеет несколько важных обновлений.

Заявка подается онлайн по ссылке.

Кто может подать заявку

Предпочтение отдается домохозяйствам, которые:

проживают в районах, где ведутся боевые действия;

были вынуждены покинуть дом из-за войны;

вернулись на деоккупированные территории.

Каждая заявка проходит проверку социально-экономической уязвимости. Это позволяет определить, кто больше всего нуждается в помощи, и справедливо распределить ограниченные ресурсы NRC.

Важные условия участия

Помощь не предоставляется, если заявитель или кто-то из домохозяйства уже получал денежную помощь от NRC или других организаций менее 6 месяцев назад.

В одной заявке можно указать не более 5 человек. Если в домохозяйстве больше людей - нужно подать две отдельные заявки, в каждой из которых должно быть хотя бы одно лицо в возрасте от 18 лет.

Ни одно лицо не должно повторяться в нескольких заявках. Иначе система автоматически удалит повторные обращения.

К рассмотрению принимается только первая поданная заявка. Все последующие попытки будут автоматически отклонены.

Безопасность и мошенничество

NRC никогда не запрашивает PIN-кодов, CVV или оплаты за участие в программах. Вся информация подается исключительно через официальный сайт NeedAid или Facebook-страницу NRC.

В организации отмечают, что нельзя передавать свои личные или банковские данные незнакомым лицам, даже если они предлагают помощь с подачей заявки.

Документы и проверка заявки

Для подачи заявки необходимо иметь:

четкие, цветные, горизонтальные фото документов;

скриншоты должны содержать всю важную информацию;

рекомендуется указать электронный адрес - это поможет получить обратную связь.

После 27 мая вы получите новый код для проверки статуса заявки. Ранее предоставленные коды больше не действительны.

Важно помнить, что домохозяйство - это группа людей, которые проживают вместе и имеют общий бюджет. Это могут быть как родственники, так и просто сожители.

Контакты NRC

Горячая линия: 0 800 302 007;

E-mail: ua.info@nrc.no;

Viber: NRC Украина.