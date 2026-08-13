НПЗ в Орську зупинили на пів року та "готуються до найгіршого сценарію"

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії повністю зупинив роботу після пожежі, спричиненої атакою дронів, а на відновлення обладнання може піти до пів року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Оренбурзької області Євгена Солнцева.
"Завод повністю зупинено. Готуємося до найгіршого сценарію", - написав Солнцев 13 серпня.
За його словами, уражаючі елементи пошкодили ключову інфраструктуру підприємства. Відновити її наразі неможливо. Через санкційні обмеження ремонт обладнання може розтягнутися до півроку.
ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" - один з провідних нафтопереробних заводів Росії. Підприємство входить до складу компанії Forteinvest. Проєктна потужність заводу становить 5,76 мільйона тонн нафти на рік, це приблизно 115 200 барелів на добу.
У 2024 році завод переробив 4,2 мільйона тонн сирої нафти. З цієї сировини там виробили:
Через ситуацію на заводі постачання пального в Оренбурзькій області ускладнилося. На заправках пріоритет надають спецтранспорту, а водіям пропонують запастися терпінням.
Нагадаємо, вранці 11 серпня дрони атакували Оренбурзьку область, і на одному з промислових підприємств регіону спалахнула пожежа.
Тієї ж ночі вогонь охопив одразу два великі нафтопереробні заводи Росії - Комсомольський НПЗ у Хабаровському краї та підприємство в Орську.
За інформацією OSINT-каналів, на орському заводі після вибухів спалахнула масштабна пожежа.
Як повідомляло РБК-Україна, вже 12 серпня джерела в галузі розповіли, що завод повністю зупинив переробку нафти через пошкодження установок.