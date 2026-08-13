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НПЗ в Орске остановили на полгода и "готовятся к худшему сценарию"

13:09 13.08.2026 Чт
2 мин
Почему восстановление завода - сверхсложная задача для местных властей?
aimg Елена Чупровская
Фото: пожар после атаки на завод (t.me_exilenova_plus)

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью остановил работу после пожара, вызванного атакой дронов, а на восстановление оборудования может уйти до полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

"Готовимся к худшему сценарию": заявление властей

"Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию", - написал Солнцев 13 августа.

По его словам, поразительные элементы повредили ключевую инфраструктуру предприятия. Восстановить ее невозможно. Из-за санкционных ограничений ремонт оборудования может растянуться до полугода.

Что это за завод

ПАО "Орскнефтеоргсинтез" - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в состав компании Forteinvest. Проектная мощность завода составляет 5,76 миллиона тонн нефти в год, это примерно 115 200 баррелей в сутки.

В 2024 году завод переработал 4,2 миллиона тонн сырой нефти. Из этого сырья там произвели:

  • 1,8 миллиона тонн дизельного горючего;
  • 600 тысяч тонн бензина;
  • 500 тысяч тонн битума;
  • 200 тысяч тонн мазута.

Из-за ситуации на заводе поставки горючего в Оренбургской области усложнились. На заправках приоритет предоставляют спецтранспорт, а водителям предлагают запастись терпением.

Атака дронов на Орск: хронология событий

Напомним, утром 11 августа дроны атаковали Оренбургскую область и на одном из промышленных предприятий региона вспыхнул пожар.

Той же ночью огонь охватил сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода России – Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае и предприятие в Орске.

По информации OSINT-каналов, на орском заводе после взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщало РБК-Украина, уже 12 августа источники в отрасли рассказали, что завод полностью остановил переработку нефти из-за повреждений установок.

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