НПЗ у Кстово та Усть-Лузі зупинилися після ударів України

Сили оборони підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово та комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За результатами аналізу додаткових даних, у Генштабі підтвердили зупинку роботи нафтопереробного заводу "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. Підприємство уразили ще 26 серпня.
Також підтверджено зупинку роботи комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у селищі Слобідка Ленінградської області.
За даними Генштабу, під час удару 1 вересня на підприємстві уразили трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами - стався розлив нафтопродуктів на площі 200 квадратних метрів. Також під удар потрапили установка переробки первинного газового конденсату та дві колони установки гідрокрекінгу.
Крім того, зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів.
У Генштабі наголосили, що обидва підприємства задіяні в забезпеченні потреб російських збройних сил.
Нагадаємо, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово входить у топ-5 найбільших у Росії й регулярно стає ціллю Сил оборони.
Ще у липні ЗСУ уразили це підприємство - тоді під удар потрапила установка первинної переробки нафти, а відстань до цілі від кордону становила близько 800 кілометрів.