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НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины

14:16 04.09.2026 Пт
2 мин
Один из заводов входит в топ-5 самых крупных в России
aimg Валерия Абабина
Фото: Поражение НПЗ в Кстово (росСМИ)

Силы обороны подтвердили остановку двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об остановке заводов

По результатам анализа дополнительных данных, в Генштабе подтвердили остановку работы нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. Предприятие поразило еще 26 августа.

Также подтверждена остановка работы комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в поселке Слободка Ленинградской области.

Что поразили на "НОВАТЭК-Усть-Луге"

По данным Генштаба, при ударе 1 сентября на предприятии поразили трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами – произошел разлив нефтепродуктов на площади 200 квадратных метров. Также под удар попали установка переработки первичного газового конденсата и две колонны гидрокрекинговой установки.

Кроме того, зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе по разливу нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров.

В Генштабе подчеркнули, что оба предприятия задействованы в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.

Напомним, НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово входит в топ-5 крупнейших в России и регулярно становится целью Сил обороны.

Еще в июле ВСУ поразили это предприятие – тогда под удар попала установка первичной переработки нефти, а расстояние до цели от границы составило около 800 километров.

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