НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины

Что известно об остановке заводов

По результатам анализа дополнительных данных, в Генштабе подтвердили остановку работы нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. Предприятие поразило еще 26 августа.

Также подтверждена остановка работы комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в поселке Слободка Ленинградской области.

Что поразили на "НОВАТЭК-Усть-Луге"

По данным Генштаба, при ударе 1 сентября на предприятии поразили трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами – произошел разлив нефтепродуктов на площади 200 квадратных метров. Также под удар попали установка переработки первичного газового конденсата и две колонны гидрокрекинговой установки.

Кроме того, зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе по разливу нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров.

В Генштабе подчеркнули, что оба предприятия задействованы в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.