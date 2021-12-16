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НПЗ Коломойского в 2021 году сменил многолетний убыток миллиардной прибылью

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 15:33
НПЗ Коломойского в 2021 году сменил многолетний убыток миллиардной прибылью Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (dynamo.kiev.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Кременчугский НПЗ олигарха Игоря Коломойского за 9 месяцев 2021 года получил рекордную за 15 лет (с 2007 года) чистую прибыль 1,08 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию финансовой отчетности "Укртатнафты", обнародованной на сайте компании.

В аналогичный период 2020 года НПЗ в Кременчуге получил убыток 413 млн грн.

Одним из основных статей дохода НПЗ стала продажа дорожного битума для дорожного строительства в рамках президентского проекта "Большая стройка".

НПЗ реализовал за 9 месяцев 2021 года 121 тыс. тонн дорожного битума на сумму 1,4 млрд грн. Это обеспечило 14% доходов НПЗ. Для сравнения - продажа самого популярного в стране бензина марки А-95 обеспечила всего 9,6% выручки завода.

Напомним, Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка в 90%. Также компания из орбиты Коломойского - ООО "ПБС" - является одним из крупнейших подрядчиков по проекту Зеленского "Большая стройка", получив от государства свыше 9 млрд грн.

Как сообщалось ранее, компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".

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