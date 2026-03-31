НП біля окупованого Криму: у Росії заявили про втрату Ан-26

У Міністерстві оборони РФ заявили про втрату зв'язку з літаком Ан-26 під час планового перельоту над тимчасово окупованим Кримом. Доля екіпажу наразі залишається невідомою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію офіційної влади РФ.
Під час виконання планового перельоту над тимчасово окупованим Кримом російський літак Ан-26 перестав виходити на зв'язок. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.
Наразі відсутня підтверджена інформація про стан екіпажу та можливі причини події.
У російському відомстві стверджують, що ознак вражаючої дії по літаку не зафіксовано. Ця версія, за їхніми даними, не розглядається як основна. Обставини інциденту продовжують з'ясовувати.
У ймовірний район зникнення літака вже направлено пошуково-рятувальні групи. Їхнє завдання - встановити місцезнаходження Ан-26 і з'ясувати долю екіпажу.
