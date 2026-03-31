ЧП у оккупированного Крыма: в России заявили о потере Ан-26

23:59 31.03.2026 Вт
2 мин
В последнее время РФ все чаще теряет свои воздушные судна
aimg Никончук Анастасия
Фото: МЧС РФ

В Министерстве обороны РФ заявили о потере связи с самолетом Ан-26 во время планового перелета над временно оккупированным Крымом. Судьба экипажа на данный момент остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официальных властей РФ.

Самолет РФ исчез во время полета

Во время выполнения планового перелета над временно оккупированным Крымом российский самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В настоящее время отсутствует подтвержденная информация о состоянии экипажа и возможных причинах происшествия.

Версию о поражении не подтверждают

В российском ведомстве утверждают, что признаков поражающего воздействия по самолету не зафиксировано. Эта версия, по их данным, не рассматривается как основная. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

В район направлены поисковые группы

В предполагаемый район исчезновения самолета уже направлены поисково-спасательные группы. Их задача — установить местонахождение Ан-26 и выяснить судьбу экипажа.

Напоминаем, что в ночь на 31 марта российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по жилой застройке в Славянске. В результате атаки зафиксированы повреждения более чем в двух десятках частных домов, есть пострадавшие среди мирных жителей, в том числе ранения получила 12-летняя девочка.

Отметим, что на гавайском острове Кауаи произошла авиакатастрофа с туристическим вертолетом: в результате падения погибли три человека, еще двое получили травмы. По имеющейся информации, воздушное судно потерпело крушение днем 27 марта, рухнув на удаленный пляж Калалау, расположенный на побережье На-Пале.

