НП біля окупованого Криму: у Росії заявили про втрату Ан-26

У Міністерстві оборони РФ заявили про втрату зв'язку з літаком Ан-26 під час планового перельоту над тимчасово окупованим Кримом. Доля екіпажу наразі залишається невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію офіційної влади РФ.

Літак РФ зник під час польоту

Під час виконання планового перельоту над тимчасово окупованим Кримом російський літак Ан-26 перестав виходити на зв'язок. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.

Наразі відсутня підтверджена інформація про стан екіпажу та можливі причини події.

Версію про ураження не підтверджують

У російському відомстві стверджують, що ознак вражаючої дії по літаку не зафіксовано. Ця версія, за їхніми даними, не розглядається як основна. Обставини інциденту продовжують з'ясовувати.

У район направлено пошукові групи

У ймовірний район зникнення літака вже направлено пошуково-рятувальні групи. Їхнє завдання - встановити місцезнаходження Ан-26 і з'ясувати долю екіпажу.