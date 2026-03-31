НП біля окупованого Криму: у Росії заявили про втрату Ан-26

23:59 31.03.2026 Вт
Останнім часом РФ дедалі частіше втрачає свої повітряні судна
aimg Никончук Анастасія
НП біля окупованого Криму: у Росії заявили про втрату Ан-26

У Міністерстві оборони РФ заявили про втрату зв'язку з літаком Ан-26 під час планового перельоту над тимчасово окупованим Кримом. Доля екіпажу наразі залишається невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію офіційної влади РФ.

Читайте також: Мінус мільярд доларів за тиждень: атаки дронів обвалили морський експорт нафти з РФ

Літак РФ зник під час польоту

Під час виконання планового перельоту над тимчасово окупованим Кримом російський літак Ан-26 перестав виходити на зв'язок. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.

Наразі відсутня підтверджена інформація про стан екіпажу та можливі причини події.

Версію про ураження не підтверджують

У російському відомстві стверджують, що ознак вражаючої дії по літаку не зафіксовано. Ця версія, за їхніми даними, не розглядається як основна. Обставини інциденту продовжують з'ясовувати.

У район направлено пошукові групи

У ймовірний район зникнення літака вже направлено пошуково-рятувальні групи. Їхнє завдання - встановити місцезнаходження Ан-26 і з'ясувати долю екіпажу.

Нагадуємо, що в ніч на 31 березня російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по житловій забудові в Слов'янську. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження у понад двох десятках приватних будинків, є постраждалі серед мирних жителів, зокрема поранення дістала 12-річна дівчинка.

Зазначимо, що на гавайському острові Кауаї сталася авіакатастрофа з туристичним вертольотом: унаслідок падіння загинуло троє людей, ще двоє дістали травми. За наявною інформацією, повітряне судно зазнало аварії вдень 27 березня, впавши на віддалений пляж Калалау, розташований на узбережжі На-Пале.

Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
