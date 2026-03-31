ЧП у оккупированного Крыма: в России заявили о потере Ан-26

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официальных властей РФ.

Во время выполнения планового перелета над временно оккупированным Крымом российский самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В настоящее время отсутствует подтвержденная информация о состоянии экипажа и возможных причинах происшествия.

В российском ведомстве утверждают, что признаков поражающего воздействия по самолету не зафиксировано. Эта версия, по их данным, не рассматривается как основная. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

В предполагаемый район исчезновения самолета уже направлены поисково-спасательные группы. Их задача — установить местонахождение Ан-26 и выяснить судьбу экипажа.