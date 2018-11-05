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На матчі збірної України у листопаді викличемо нових молодих гравців, - Шевченко

Новини » Спорт    05.11.2018 - 09:10
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Наставник "синьо-жовтих" зазначив, що 2019 рік буде дуже напруженим

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани команди на листопадовий збір. Про це він заявив в ефірі програми "Профутбол".

"Ряд нових гравців буде викликаний, хочу подивитися. Тому що зараз дві такі ігри, які дозволяють десь ризикувати, на нас не тисне результат. Ми їдемо в Словаччину, будемо грати проти хорошої команди. Туреччина - теж дуже хороша команда. Думаю, будемо викликати нових молодих футболістів, давати їм шанс.

Другого числа (грудня - ред.) Будемо знати наших суперників вже, після цього будемо розуміти, в який ми групі, які суперники. Будемо сіяними - це вже перевага. У нас буде одна сильна команда, а там подивимося далі. Наступний рік - дуже напружений ", - сказав Шевченко.

16 листопада національна команда України з футболу зустрінеться зі Словаччиною в Лізі націй, 20 листопада проведе товариський проти Туреччини.

Нагадаємо, товариський матч Україна - Туреччина можуть перенести з Дніпра.

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