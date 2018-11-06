В ноябре еще одна улица исторического Киева будет освобождена от засилья незаконных вывесок, - КГГА

Фото: Валентин Мондрыивский (kyivcity.gov.ua)

В течение ноября на ул. Ярославов Вал будут демонтированы 322 незаконные вывески

В течение ноября на ул. Ярославов Вал будут демонтированы 322 незаконные вывески. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский во время инспекции демонтажных работ на Ярославом Валу, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, работы стартовали 29 октября и по состоянию на сегодня уже демонтированы около 100 из 322 незаконных вывесок.

"Уже скоро еще одна улица исторического Киева будет освобождена от засилья незаконных вывесок. Историческая часть нашего города и прекрасные строения, расположенные здесь, активно очищаются от вывесок, которые уродуют фасады зданий. На сегодня уже завершены работы на ул. Сагайдачного (демонтированы 183 вывески), на Нижнем и Верхнем Валах (демонтирована 621 вывеска). Сейчас продолжается работа на Ярославом Валу", - сообщил Мондрыивский.

Сообщается, что всем балансодержателям зданий-памятников, после демонтажа вывесок, Департамент охраны культурного наследия направляет предписания о приведении фасадов памятников в порядок. Такие предписания уже направлены собственникам зданий на ул. Сагайдачного, готовятся владельцам домов на Верхнем и Нижнем Валах.

Валентин Мондрыивский в очередной раз призвал предпринимателей уважать город и приводить свои вывески в соответствие с требованиями и монтировать только те, по которым получено положительное заключение.

"Что касается уже существующих незаконных вывесок и рекламных конструкций, то или владельцы сами их демонтируют, или это сделает КП "Киевреклама". Другого не дано. Если кто-то думает, что его незаконная реклама или вывеска имеет место на жизнь в Киеве, он глубоко ошибается. Ваш дом не заканчивается стенами квартиры. Киев - это наш с вами дом, поэтому давайте уважать других жильцов", - добавил он.

Мондрыивский также сообщил, что в течение 10 месяцев 2018 года в Киеве было демонтировано 13 187 рекламных средствах, в том числе 8115 вывесок.

"С каждым годом мы демонтируем все больше незаконной рекламы. Для сравнения, в 2016 году, когда стартовала реформа в отрасли, было демонтировано около 5 тыс. конструкций, в прошлом году - 8,6 тыс. Как вы видите, за 10 месяцев текущего года демонтировано больше, чем за предыдущие два года. Конечно, есть социально ответственный бизнес, который помогает городу внедрять реформу и самостоятельно демонтирует свои конструкции. Отдельная благодарность им за это. Я надеюсь, что таких представителей бизнеса станет больше. Давайте любить и уважать наш город", - резюмировал Мондрыивский.

В свою очередь, начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов напомнил, что для удобства предпринимателей была введена дополнительная опция - онлайн ресурс для оформления вывесок.

"Для удобства предпринимателей, чтобы они не сидели в очередях в ЦПАУ на Днепровской Набережной, мы ввели онлайн-сервис, с помощью которого предприниматели могут подать документы. Раньше это делалось исключительно через ЦПАУ в бумажном виде, а сейчас, в течение десяти дней, можно получить соответствующий вывод не выходя из дома. На самом деле все просто. Главное руководствоваться требованиями "Порядка размещения вывесок в городе Киеве" относительно их вида: запрещается закрывать вывесками балконы, архитектурный и скульптурный декор фасадов, таблички с названиями улиц и номерами домов. Важно, что сама конструкция не должна создавать помех для эксплуатации, реставрации или ремонта зданий", - сказал Смирнов.

Как отмечается, в 2016 году началась реформа в рекламной сфере - приняты Правила размещения наружной рекламы в Киеве и Порядок размещения вывесок. С 2016 года в Киеве демонтировано 27 528 рекламных конструкций различных типов (наземная, фасадная, вывески и тому подобное).

Кроме того, утверждена Схема размещения наземной рекламы. Благодаря ее реализации до конца года в Киеве должно остаться не больше 4 390 наземных рекламных средств из около 6 тыс. существующих на данный момент (на начало 2016 года в Киеве насчитывалось около 12 тыс. наземных рекламных средств).