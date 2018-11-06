У листопаді ще одна вулиця історичного Києва буде звільнена від засилля незаконних вивісок, - КМДА

Фото: Валентин Мондриївський (kyivcity.gov.ua)

Протягом листопада на вул. Ярославів Вал будуть демонтовані 322 незаконні вивіски

Протягом листопада на вул. Ярославів Вал будуть демонтовані 322 незаконні вивіски. Про це сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час інспекції демонтажних робіт на Ярославому Валу, повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначається, роботи стартували 29 жовтня і станом на сьогодні вже демонтовано близько 100 із 322 незаконних вивісок.

"Вже незабаром ще одна вулиця історичного Києва буде звільнена від засилля незаконних вивісок. Історична частина нашого міста та прекрасні будівлі, розташовані тут, активно очищуються від вивісок, які спотворюють фасади будівель. На сьогодні вже завершені роботи на вул. Сагайдачного (демонтовано 183 вивіски), на Нижньому та Верхньому Валах (демонтована 621 вивіска). Наразі триває робота на Ярославому Валу", - повідомив Мондриївський.

Повідомляється, що усім балансоутримувачам будівель-пам’яток, після демонтажу вивісок, Департамент охорони культурної спадщини направляє приписи щодо приведення фасадів пам’яток до ладу. Такі приписи вже направлено власникам будівель на вул. Сагайдачного, готуються власникам будинків на Верхньому і Нижньому Валах.

Валентин Мондриївський укотре закликав підприємців поважати місто і приводити свої вивіски у відповідність до вимог та монтувати лише ті, по яких отримано позитивний висновок.

"Що стосується вже існуючих незаконних вивісок та рекламних конструкцій, то або власники самі їх демонтують, або це зробить КП "Київреклама". Іншого не дано. Якщо хтось думає, що його незаконна реклама чи вивіска має місце на життя у Києві, він глибоко помиляється. Ваша домівка не закінчується стінами квартири. Київ - це також наш із вами дім, тож давайте поважати інших мешканців", - додав він.

Мондриївський також повідомив, що протягом 10 місяців 2018 року у Києві було демонтовано 13 187 рекламних засоби, у тому числі 8115 вивісок.

"Із кожним роком ми демонтуємо все більше незаконної реклами. Для порівняння, у 2016 році, коли стартувала реформа у галузі, було демонтовано близько 5 тис. конструкцій, у минулому році - 8,6 тис. Як ви бачите, за 10 місяців поточного року демонтовано більше, аніж за попередні два роки. Звісно, є соціально відповідальний бізнес, який допомагає місту впроваджувати реформу і самостійно демонтує свої конструкції. Окрема подяка їм за це. Я сподіваюсь, що таких представників бізнесу побільшає. Любімо і поважаймо наше місто", - резюмував Мондриївський.

У свою чергу, начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов нагадав, що задля зручності підприємців було запроваджено додаткову опцію - онлайн ресурс для оформлення вивісок.

"Для зручності підприємців, аби вони не сиділи в чергах у ЦНАПі на Дніпровській Набережній, ми запровадили онлайн-сервіс, за допомогою якого підприємці можуть подати документи. Раніше це робилось виключно через ЦНАП у паперовому вигляді, а зараз, протягом десяти днів, можна отримати відповідний висновок не виходячи з дому. Насправді все просто. Головне керуватись вимогами "Порядку розміщення вивісок у місті Києві" щодо їх вигляду: забороняється закривати вивісками балкони, архітектурний та скульптурний декор фасадів, таблички з назвами вулиць і номерами будинків. Важливо, що сама конструкція не повинна створювати перешкод для експлуатації, реставрації чи ремонту будівель", - сказав Смирнов.

Як зазначається, у 2016 році розпочалась реформа у рекламній сфері - прийняті Правила розміщення зовнішньої реклами в Києві та Порядок розміщення вивісок. Із 2016 року в Києві демонтовано 27 528 рекламних конструкцій різних типів (наземна, фасадна, вивіски тощо).

Окрім того, затверджена Схема розміщення наземної реклами. Завдяки її реалізації до кінця року у Києві має лишитися не більше 4 390 наземних рекламних засобів із близько 6 тис. існуючих наразі (на початок 2016 року в Києві налічувалось близько 12 тис. наземних рекламних засобів).