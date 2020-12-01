ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ноябрь в Киеве был теплее климатической нормы

Киев, Вторник 01 декабря 2020 10:33
Ноябрь в Киеве был теплее климатической нормы
Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самым холодным был последний день месяца

Среднемесячная температура ноября 2020 года в Киеве составила 3,8 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 1,7 градусов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечают климатологи, температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, покольку первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая - холоднее на полградуса, а температурный режим третьей декады снова превысил средние многолетние показатели на 2,4 градусов.

Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура упала под утро до минус 3,8 градуса, а теплее всего - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до 11,7 градусов тепла.

В Киеве за месяц выпало 30 мм осадков, что составило 59% климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха понизилась до 3,4 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - всего 215 дней.

По прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погоданоябрьпрогноз

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь