Листопад у Києві був теплішим за кліматичну норму

Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найхолоднішим був останній день місяця

Середньомісячна температура листопада 2020 року у Києві склала 3,8 градусів тепла. Це вище за кліматичну норму на 1,7 градусів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначають кліматологи, температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 4 градуси, друга - холоднішою на півградуса, а температурний режим третьої декади знову перевищив середні багаторічні показники на 2,4 градусів.

Найхолодніше було 30 числа, коли мінімальна температура знизилась під ранок до мінус 3,8 градусів, а найтепліше - 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до 11,7 тепла градусів.

У Києві за місяць випало 30 мм опадів, що склало 59% кліматичної норми.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у грудні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (в Криму до 4 градусів тепла). Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.