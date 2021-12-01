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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

Автор: Ольга Белей

В Киеве в ноябре зафиксировали температурный рекорд. Последний месяц осени в этом году вошел в десятку самых теплых за 140 лет наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура ноября в Киеве составила +4,8, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2 градуса. Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что самым холодным днем ​​было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась к утру до -7, а самым теплым - 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15.

В столице за месяц выпало всего 29 мм осадков, что составило 63% климатической нормы.

В обсерватории также отметили, что метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться до тех пор, пока "среднесуточная температура воздуха устойчиво не пересечет отметку 0 градусов в сторону снижения".

Напомним, в первый день зимы Украину накрыли снегопады в западных областях. Температура воздуха на западе опустилась до 2+4 днем, а ночью -1+1.

Однако, уже 2 декабря в Украине потеплеет во всех регионах. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов тепла.

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