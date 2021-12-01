ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снегопады накроют пол-Украины: прогноз погоды на 1 декабря

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 06:00
Снегопады накроют пол-Украины: прогноз погоды на 1 декабря Фото: прогноз погоды на 1 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снегопады будут в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Температура воздуха на западе опустится до + 2+4 днем, а ночью -1+1. На севере страны днем будет -1+1, и так же ночью. В восточных областях сохранится солнечная погода, днем будет -1+1, так и ночью.

В центральных областях Украины температура воздуха составит -1+2. На юге днем будет +2+8, а ночью -1+1.

Снегопады накроют пол-Украины: прогноз погоды на 1 декабря

Прогноз в Киеве

В Киеве снег. Температура воздуха днем будет -1+1, так же и ночью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Снегопад
NEWS
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны