Снегопады накроют пол-Украины: прогноз погоды на 1 декабря

В первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Снегопады будут в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Температура воздуха на западе опустится до + 2+4 днем, а ночью -1+1. На севере страны днем будет -1+1, и так же ночью. В восточных областях сохранится солнечная погода, днем будет -1+1, так и ночью.

В центральных областях Украины температура воздуха составит -1+2. На юге днем будет +2+8, а ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

В Киеве снег. Температура воздуха днем будет -1+1, так же и ночью.