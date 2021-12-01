Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві у листопаді зафіксували температурний рекорд. Останній місяць осені цього року увійшов до десятки найтепліших за 140 років спостереження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура листопада в Києві склала +4,8, що вище кліматичної норми 1991-2020 рр.на 2,2 градуси. Листопад цього року в столиці увійшов до десятки найтепліших з 1881 року", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилася до ранку до -7, а найтеплішим - 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15.
У столиці за місяць випало всього 29 мм опадів, що склало 63% кліматичної норми.
В обсерваторії також зазначили, що метеорологічна осінь в Києві триватиме до тих пір, поки "середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0 градусів у бік зниження".
Нагадавши, у перший день зими Україну накрили снігопади в західних областях. Температура повітря на заході опустилася до 2+4 вдень, а вночі -1+1.
Однак, вже 2 грудня в Україні потеплішає у всіх регіонах. Температура повітря вдень підніметься до + 12 градусів тепла.