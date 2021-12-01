RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

Автор: Ольга Белей

У Києві у листопаді зафіксували температурний рекорд. Останній місяць осені цього року увійшов до десятки найтепліших за 140 років спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура листопада в Києві склала +4,8, що вище кліматичної норми 1991-2020 рр.на 2,2 градуси. Листопад цього року в столиці увійшов до десятки найтепліших з 1881 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилася до ранку до -7, а найтеплішим - 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15.

У столиці за місяць випало всього 29 мм опадів, що склало 63% кліматичної норми.

В обсерваторії також зазначили, що метеорологічна осінь в Києві триватиме до тих пір, поки "середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0 градусів у бік зниження".

Нагадавши, у перший день зими Україну накрили снігопади в західних областях. Температура повітря на заході опустилася до 2+4 вдень, а вночі -1+1.

Однак, вже 2 грудня в Україні потеплішає у всіх регіонах. Температура повітря вдень підніметься до + 12 градусів тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода