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Ноябрь в Киеве был самым холодным в XXI веке

Новости » Общество    03.12.2018 - 12:07
Ноябрь в Киеве был самым холодным в XXI веке
Фото: Снег в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ноябрь был холоднее климатической нормы почти на 2 градуса

Среднемесячная температура ноября в Киеве составляла +0,3 градуса, что ниже климатической нормы на 1,8 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечают метеорологи, температурный режим нынешнего ноября в Киеве был достаточно контрастным, поскольку первая декада оказалась теплее климатической нормы на 3 градуса, а уже со второй декады началось резкое снижение к зимним температурам.

"После марта ноябрь оказался первым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и в целом самым холодным в XXI веке", - говорится в сообщении.

Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура опускалась под утро до -11,4 градусов, а теплее всего - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +12,3 градусов.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 19 мм осадков, что составило лишь треть климатической нормы, отмечают метеорологи.

Как сообщало РБК-Украина, 8 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -1,5 градусов. А это означает, что закончился безморозный период, который длился с 31 марта - всего 222 дня.

По данным Центральной геофизической обсерватории 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима.

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