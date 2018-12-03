Цьогорічний листопад в Києві був найхолоднішим у XXI столітті

Фото: Сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Листопад був холоднішим за кліматичну норму майже на 2 градуси

Середньомісячна температура листопада у Києві становила +0,3 градуси, що нижче за кліматичну норму на 1,8 градуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначають метеорологи, температурний режим цьогорічного листопада у Києві був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму аж на 3 градуси, а вже з другої декади розпочалось різке зниження до зимових температур.

"Після березня листопад виявився першим місяцем у цьому році з середньомісячною температурою нижчою за кліматичну норму і загалом найхолоднішим у XXI столітті", - йдеться в повідомленні.

Найхолодніше було 30 числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -11,4 градусів, а найтепліше - 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +12,3 градусів.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 19 мм опадів, що склало лише третину кліматичної норми, зазначають метеорологи.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 листопада в Києві вперше цієї осені температура повітря опустилася до -1,5 градусів. А це означає, що закінчився безморозний період, який тривав з 31 березня - всього 222 дні.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії 13 листопада до Києва завітала метеорологічна зима.