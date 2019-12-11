Новый закон об особом статусе Донбасса не предусматривает изменений в Конституцию

Новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, депутаты начнут разрабатывать новый закон об особом статусе после пролонгации действующего.

"Нет, об этом (внесении изменений в Конституцию Украины, - ред.) речь не идет", - подтвердил Корниенко на брифинге.

Напомним, в Верховной раде в среду, 11 декабря, появился текст законопроекта №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Отметим, проект зарегистрировали в Раде еще во вторник, однако его текст отсутствовал.

Так, предлагается в статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020".

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

Подчеркнем, по итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.