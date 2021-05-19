Новый закон о молодежной политике. Корниенко объяснил, каких изменений ждать

По его словам, дать молодежи возможности для жизни и работы в Украине и в целом молодежная политика - в приоритете. Поскольку именно молодежь активно поддерживала и поддерживает президента и его деятельность.

В частности, об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института (IRI). По его результатам, 51% молодежи, проголосовавшей за Зеленского, голосовали бы за него и во второй раз, а 49% процентов молодежи (18-35) одобряют текущую деятельность Зеленского.

"Наш избиратель - человек, не связанный с советским прошлым, для него Украина имеет самостоятельную ценность. И наша политика заключается в том, чтобы открывать в Украине возможности для каждого человека, который стремится ими воспользоваться. Все, что мы делаем: открытие рынков, доступные кредиты, цифровое государство, децентрализация - все это имеет в конце концов одну глобальную цель: создавать для людей новые возможности стать успешными и счастливыми", - сказал он.

Кроме того, уровень экономического оптимизма украинцев относительно будущего остается выше с сентября 2012 года - 19% считают, что в ближайшее время ситуация в экономике страны улучшится. И здесь опять-таки в оптимистах молодежь (24% надеются на лучший год впереди) и избиратели "Слуги народа" - 51% надеется на то или иное улучшение экономического состояния страны в ближайшие 12 месяцев.

Именно поэтому молодежную политику в "Слуге народа" считают важной.

"Мы хотим, чтобы энергия перемен, которая, естественно, есть у молодежи, превратилась в энергию развития страны и воплотилась в построении лучшего будущего для каждого украинца", - сказал Корниенко.

Как рассказал соавтор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко, наконец произошел исторический момент в обновлении молодежного законодательства, которое не менялось более 20 лет. Принятый закон в корне меняет подходы в молодежной политике и внедряет прямую финансовую поддержку идей и инициатив молодежи от государства.

Отметим, что закон предусматривает прежде всего участие молодежи в процессе принятия решений властями. На государственном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи, на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

"Такой подход соответствует лучшим мировым практикам стран Европейского Союза, в частности Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровнях", - отметил Корниенко.

Создание таких молодежных советов при местных органах власти предусмотрено обновленным законом "Об основах молодежной политики". В то же время при Кабинете министров создается Национальный совет по вопросам молодежи. Она как раз и будет иметь шанс участвовать в формировании политики и рассказать власти, чего хочет. То есть теперь - никаких решений для молодежи без молодежи.

Кроме того, в документе говорится о расширении сети молодежных центров и пространств, закрепление на законодательном уровне понятия "молодежный работник", который является своеобразным ментором для молодых людей на пути от детства к взрослой жизни.

Также будет создан Украинский молодежный фонд. Он будет выдавать гранты для молодежных и детских организаций, гранты на проекты в сфере молодежной политики. Податься на них смогут даже физические лица и другие неформализованные объединения.

"Кроме финансирования проектов украинский Молодежный фонд будет выдавать и институциональные гранты - это деньги молодежным организациям на их текущую деятельность и развитие: аренду офиса, выплату заработных плат и тому подобное. Создание УМФ даст возможность привлекать на поддержку проектов кроме тех 30-40 миллионов гривен, что есть сейчас у государства, дополнительно еще 10-30 миллионов от международных и украинских доноров", - пояснил Александр Санченко.