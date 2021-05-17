Индустриальные парки, приватизация и налоговая амнистия. Что будет рассматривать Рада на этой неделе

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете депутатских фракций и групп.

"У нас есть вопросы приватизации, которые нужно попытаться успеть хотя бы частично на этой сессии коснуться, завершить вопрос с индустриальными парками. И конечно, это вопрос налоговой амнистии, которые на прошлой неделе уже Комитет подготовил к выносу в зал, надеемся, что в ближайшее время он уже будет в зале", - сказал он.

По его словам, государственный бюджет может получить 12 млрд грн поступлений от приватизации, где 9 млрд должны поступить именно от большой приватизации, а 3 млрд от малой.

Принятие законопроекта позволит эффективно использовать объекты, а привлечение новых инвесторов поможет в создании новых рабочих мест, усилит мощности и производство на предприятиях в различных отраслях и регионах Украины.

Еще один важный законопроект, по его словам, - об индустриальных парках. Речь идет о территориях, выделенных для промышленного развития, чтобы обеспечить предприятия общей развитой инфраструктурой. Их запуск позволит реализовать реальные структурные изменения в экономике Украины и поможет сделать нашу промышленность конкурентоспособной на глобальном рынке.

Что касается налоговой амнистии, то речь идет о добровольном, а не принудительном декларировании доходов, если за них не были уплачены налоги. Государство никого не будет заставлять выводить средства "в белую".

Инициатива президента, говорит Корниенко, направленная на то, чтобы дать возможность украинцам, которые 30 лет уклонялись от налогообложения при получении доходов, начать жизнь с чистого листа, а также привлечь средства в экономику государства.