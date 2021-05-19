Новий закон про молодіжну політику. Корнієнко пояснив, яких змін чекати

За його словами, дати молоді можливості для життя та роботи в Україні і загалом молодіжна політика - в пріоритеті. Оскільки саме молодь активно підтримувала і підтримує президента та його діяльність.

Зокрема, про це свідчить опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI). За його результатами, 51% молоді, яка проголосувала за Зеленського, голосувала б за нього і вдруге, а 49% відсотків молоді (18-35) схвалюють поточну діяльність Зеленського.

"Наш виборець - людина, не пов’язана із радянським минулим, для нього Україна має самостійну цінність. І наша політика полягає у тому, щоб відкривати в Україні можливості для кожної людини, яка прагне ними скористатися. Все, що ми робимо: відкриття ринків, доступні кредити, цифрова держава, децентралізація – все це має зрештою одну глобальну мету: створювати для людей нові можливості стати успішними й щасливими", - сказав він.

Окрім того, рівень економічного оптимізму українців щодо майбутнього залишається вищим з вересня 2012 року - 19% вважають, що найближчим роком ситуація в економіці країни покращиться. І тут знову-таки в оптимістах молодь (24% сподіваються на кращий рік попереду) та виборці "Слуги народу" - 51% сподівається на те чи інше покращення економічного стану країни у найближчі 12 місяців.

Саме тому молодіжну політику в "Слузі народу" вважають важливою.

"Ми хочемо, щоб енергія змін, яка, природно, є у молоді, перетворилася на енергію розвитку країни і втілилася у побудові кращого майбутнього для кожного українця", - сказав Корнієнко.

Як розповів співавтор законопроекту, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко, нарешті відбувся історичний момент в оновленні молодіжного законодавства, що не змінювалось понад 20 років. Прийнятий закон докорінно змінює підходи в молодіжній політиці та впроваджує пряму фінансову підтримку ідей та ініціатив молоді від держави.

Зазначимо, що закон передбачає насамперед участь молоді в процесі прийняття рішень владою. На державному рівні - через Національну раду з питань молоді, на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

"Такий підхід відповідає найкращим світовим практикам країн Європейського Союзу, зокрема Європейській хартії про участь молоді у суспільному житті на місцевому та регіональному рівнях", - зауважив Корнієнко.

Створення таких молодіжних рад при місцевих органах влади передбачено оновленим законом "Про основні засади молодіжної політики". Водночас при Кабінеті міністрів створюється Національна рада з питань молоді. Вона якраз і матиме шанс брати участь у формуванні політики та розповісти владі, чого хоче. Тобто тепер - жодних рішень для молоді без молоді.

Окрім того, у документі зазначається про розширення мережі молодіжних центрів та просторів, закріплення на законодавчому рівні поняття "молодіжний працівник", який є своєрідним ментором для молодих людей на шляху від дитинства до дорослого життя.

Також буде створено Український молодіжний фонд. Він видаватиме гранти для молодіжних та дитячих організацій, гранти на проєкти у сфері молодіжної політики. Податись на них зможуть навіть фізичні особи та інші неформалізовані об’єднання.

"Крім фінансування проектів Український молодіжний фонд видаватиме й інституційні гранти - це гроші молодіжним організаціям на їхню поточну діяльність та розвиток: оренду офісу, виплату заробітних плат тощо. Створення УМФ дасть можливість залучати на підтримку проектів окрім тих 30-40 мільйонів гривень, що є зараз у держави, додатково ще 10-30 мільйонів від міжнародних і українських донорів", - пояснив Олександр Санченко.