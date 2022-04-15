Новый уровень "зачистки". Оккупанты в Мариуполе начали эксгумацию погибших

Российские оккупанты в Мариуполе начали эксгумацию погибших мирных жителей. Пока неизвестно, с какой целью это делается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

"Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно. Но с учетом ранее зафиксированных мобильных крематориев предполагается, что российские войска пытаются замести следы военных преступлений.