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Новый уровень "зачистки". Оккупанты в Мариуполе начали эксгумацию погибших

Фото: оккупанты "зачищают" Мариуполь от погибших мирных жителей (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты в Мариуполе начали эксгумацию погибших мирных жителей. Пока неизвестно, с какой целью это делается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

"Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно. Но с учетом ранее зафиксированных мобильных крематориев предполагается, что российские войска пытаются замести следы военных преступлений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе могут быть десятки тысяч погибших мирных жителей.

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