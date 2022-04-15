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Новий рівень "зачистки". Окупанти в Маріуполі почали ексгумацію загиблих

Фото: окупанти "зачищають" Маріуполь від загиблих мирних жителів (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти в Маріуполі почали ексгумацію загиблих мирних жителів. Поки невідомо, з якою метою це робиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

"Як повідомили маріупольці, що знаходяться в місті, російські війська почали процес ексгумації тіл, які до цього були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей", - йдеться в повідомленні.

Поки невідомо, навіщо проводиться ексгумація і куди будуть спрямовані тіла невідомо. Але з урахуванням раніше зафіксованих мобільних крематоріїв передбачається, що російські війська намагаються замести сліди військових злочинів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі можуть бути десятки тисяч загиблих мирних жителів.

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МаріупольВійна Росії проти України