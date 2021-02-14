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Новый уровень. Украина и ОАЭ могут увеличить товарооборот в несколько раз

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заедом Аль Нахайяна. Во время встречи стороны отметили потенциал в ближайшие пять лет увеличить товарооборот между странами в несколько раз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский заявил о необходимости вывести экономические отношения между Украиной и ОАЭ на новый уровень.

"Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", - подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас существуют возможности для увеличения агроинвестиций в Украине, что приведет, таким образом, к увеличению экспорта в аграрной продукции в десятки раз. Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-технического, а также научно-технического сотрудничества, в частности темы искусственного интеллекта и совместного исследования космоса.

"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - отметил Зеленский.

По ее результатам встречи был подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, 14-15 февраля президент Владимир Зеленский пробудет с официальным визитом в ОАЭ. В ходе визита планируется обсуждение вопросов торговли и инвестиций.

Отметим, год назад Зеленский обсуждал перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с наследным принцем ОАЭ.

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