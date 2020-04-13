Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент предложил активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавируса

Президент Украины Владимира Зеленского провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский поблагодарил эмиратскую сторону за гуманитарную помощь - высококачественные средства защиты для медицинских работников, а также за содействие в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран мира.

"Спасибо за гуманитарную помощь украинским медикам для борьбы с распространением коронавируса, которая спасет не одну человеческую жизнь. Объединенные Арабские Эмираты показывают пример эффективной борьбы с пандемией", - подчеркнул президент.

Он высказал предложение активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавирусной болезни в мире.

Отдельно стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности в сфере сельского хозяйства, развития дорожной и медицинской инфраструктуры в Украине.

"Коронавирус не должен разрушить международную торговлю и экономические связи между странами. Для Украины критически важно развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог. После коронавируса жизни продолжатся, и мы можем планировать инвестиции уже сейчас", - отметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой была обсуждена ситуация в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине.