Новий рівень. Україна і ОАЕ можуть збільшити товарообіг в кілька разів

Зеленський заявив про необхідність вивести економічні відносини між Україною та ОАЕ на новий рівень.

"Наші народи мають багато контактів, більш дружніми і теплими повинні бути й економічні контакти. Впевнений, що разом ми можемо розробити сучасні великі проекти", - підкреслив президент.

Він зазначив, що зараз існують можливості для збільшення агроінвестицій в Україні, що призведе, таким чином, до збільшення експорту аграрної продукції в десятки разів. Також сторони обговорили питання співпраці в сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічного, а також науково-технічного співробітництва, зокрема теми штучного інтелекту і спільного дослідження космосу.

"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", - зауважив Зеленський.

За її результатами зустрічі було підписано низку двосторонніх документів.