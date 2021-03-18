ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новый украинский лоукостер осуществил первый авиарейс

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 16:37
Новый украинский лоукостер осуществил первый авиарейс Фото: самолет (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Новый украинский лоукостер Bees Airline осуществил первый полет. Сегодня чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.

Об этом говорится в сообщении аэропорта Киева в Facebook.

"Первый рейс новой авиакомпании Bees Airline! Поздравляем, друзья! 180 пассажиров вылетели в Египет погреться на солнышке у моря", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что Bees Airline получила сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы Украины. Сегодня компания осуществила рейс по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев, а 19 марта ожидается рейс из Киева на другой египетский курорт - Марса-Алам. Уже с апреля авиакомпания планирует начать полеты в Кению.

Также сообщалось, что авиакомпания Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию. В апреле из начнутся полеты по 13 направлениям из аэропорта "Борисполь" - Вена, София, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшава, Вроцлав и Лондон. Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество лоукост авиакомпания полеты
NEWS
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм