Новый украинский лоукостер осуществил первый авиарейс

Об этом говорится в сообщении аэропорта Киева в Facebook .

"Первый рейс новой авиакомпании Bees Airline! Поздравляем, друзья! 180 пассажиров вылетели в Египет погреться на солнышке у моря", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что Bees Airline получила сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы Украины. Сегодня компания осуществила рейс по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев, а 19 марта ожидается рейс из Киева на другой египетский курорт - Марса-Алам. Уже с апреля авиакомпания планирует начать полеты в Кению.

Также сообщалось, что авиакомпания Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию. В апреле из начнутся полеты по 13 направлениям из аэропорта "Борисполь" - Вена, София, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшава, Вроцлав и Лондон. Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.