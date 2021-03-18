Новий український лоукостер здійснив перший авіарейс

Про це йдеться в повідомленні аеропорту Києва у Facebook .

"Перший рейс нової авіакомпанії Bees Airline! Вітаємо, друзі! 180 пасажирів вилетіли до Єгипту погрітися на сонечку біля моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Bees Airline отримала сертифікат експлуатанта від Державної авіаційної служби України. Сьогодні компанія здійснила рейс за напрямком Київ - Шарм-ель-Шейх - Київ, а 19 березня очікується рейс з Києва на інший єгипетський курорт - Марса-Алам. Вже з квітня авіакомпанія планує почати польоти до Кенії.

Також повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. У квітні почнуться польоти за 13 напрямами з аеропорту "Бориспіль" - Відень, Софія, Берлін, Бергамо, Рим, Вільнюс, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Варшава, Вроцлав і Лондон. Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.