Новая украинская авиакомпания выполнит первый полет 18 марта

Новый украинский лоу-кост Bees Airline получил сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы Украины. Первый полет запланирован на 18 марта.

"Новая украинская авиакомпания Bees Airline получила сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы Украины. Первый рейс запланирован на 18 марта по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев, с 19 марта будут выполняться рейсы из Киева на другой египетский курорт - Марса-Алам. А с апреля авиакомпания планирует начать рейсы в Кению", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что базовым аэропортом перевозчика будет аэропорт "Киев" (Жуляны).