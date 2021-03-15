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Новая украинская авиакомпания выполнит первый полет 18 марта

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 15:50
Новая украинская авиакомпания выполнит первый полет 18 марта Фото: самолет (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Новый украинский лоу-кост Bees Airline получил сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы Украины. Первый полет запланирован на 18 марта.

Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины.

"Новая украинская авиакомпания Bees Airline получила сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы Украины. Первый рейс запланирован на 18 марта по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх - Киев, с 19 марта будут выполняться рейсы из Киева на другой египетский курорт - Марса-Алам. А с апреля авиакомпания планирует начать рейсы в Кению", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что базовым аэропортом перевозчика будет аэропорт "Киев" (Жуляны).

Напомним, Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года и проходила процесс сертификации в Государственной авиационной службе Украины.

Также РБК-Украина писало, что авиакомпания Bees Airline зарегистрировала в Украине два первых самолета. Это Boeing 737-800 с бортовыми номерами украинского регистра UR-UBA и UR-UBB. Госавиаслужба выдала на них регистрационные удостоверения 22 и 23 февраля 2021 года.

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