Новый Трудовой кодекс позволит лишать субсидий работающих неофициально

Новый законопроект о труде, которым планируется заменить действующий Трудовой кодекс позволяет лишать субсидии украинцев, которые работают без оформления. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, после принятия закона в Верховной раде будет сложнее обманывать государство и общество и прятать свой доход.

"Законопроект говорит, что если судом доказано, что человек работал без официального оформления трудовых отношений, то есть последствия. Какие именно? Человек теряет право на субсидию. Почему? Потому что сегодня многие люди работают неофициально и не показывают свой настоящий высокой доход, чтобы дополнительно получить субсидию", - написал он.

Милованов убежден, что получать субсидии, если есть неофициальные доходы, неправильно и несправедливо. "Потому что субсидии платим мы все с вами, через налоги. И субсидии должны получать те, кто является материально незащищенными", - добавил он.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2018 году составляло 3,5 млн человек. По отношению ко всем занятым количество неформально работающих в 2018 году составило 21,6%.

Напомним, в начале января 2020 года на сайте украинского парламента опубликован проект закона "О труде", который по сути является новым Трудовым кодексом. Инициатором законопроекта является премьер-министр Алексей Гончарук.