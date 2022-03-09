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Новый трофей. Украинские войска разбили колонну и захватили российский БТР

Автор: Александр Мороз

Украинские войска разбили очередную колонну российской военной техники. И захватили трофейный БТР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы.

В частности, на канале пограничников опубликовано видео с очередной разбитой военной техникой из России и трофейным БТР-80. При этом не уточняется, на каком направлении был разбит противник.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ показал трофеи после того, как были выбиты со своих позиций российские подразделения в Николаевской области.

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БТРВойна России против Украины