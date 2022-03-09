Новий трофей. Українські війська розбили колону та захопили російський БТР

Українські війська розтрощили чергову колону російської військової техніки. І захопили трофейний БТР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби.
Зокрема, на каналі прикордонників опубліковано відео з черговою розбитою військовою технікою з Росії та трофейним БТР-80. При цьому не уточнюється, на якому напрямку було розбито супротивника.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ показав трофеї після того, як було вибито зі своїх позицій російські підрозділи в Миколаївській області.
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