Новый Трамп: на выборах президента Киргизии побеждает Жапаров

В Киргизии в воскресенье, 10 января, прошли досрочные президентские выборы. По предварительным результатам, победу на них одержал действующий премьер-министр Садыр Жапаров.

Об этом сообщает BBC.

Так, 52-летний Жапаров получил поддержку 81% избирателей. Это уже шестой президент Киргизии за время независимости с 1990 года.

По мнению аналитика и Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрики Марат, нынешние выборы сложно назвать легитимными. Она считает, что это лишь попытка сторонников Жапарова узаконить его в качестве президента. При этом Марат сравнивает Жапарова с президентом США Дональдом Трампом.

"Несколько дней назад в США произошел захват Капитолия, который можно привести как яркий пример того, как популисты и автократы могут любыми методами попытаться удержать власть, манипулируя часто малообразованными и бедными сторонниками. Другое дело, что в США их арестовали и накажут по закону, а в Кыргызстане - совсем другой сценарий", - говорит эксперт.

Отметим, в начале октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты после парламентских выборов. На фоне протестов из тюрьмы был освобожден Садыр Жапаров. Он ранее был приговорен к 11,5 годам тюрьмы по делу о захвате заложника.

Впоследствии парламентские выборы не были признаны состоявшимися. Также с поста президента Киргизии в отставку ушел Сооронбай Жээнбеков.

Жапаров занимал временно пост президента Киргизии в период с 15 октября по 14 ноября, после ухода в отставку Жээнбекова. При этом Жапаров одновременно был временным премьер-министром страны.

Отметим, на прошлой неделе в США сторонники Трампа пытались захватить здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению нового президента. Победу на выборах одержал Джо Байден, однако Трамп до последнего не признавал результаты голосования.