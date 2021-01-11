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Новий Трамп: на виборах президента Киргизстану перемагає Жапаров

Автор: Игорь Литвиненко

У Киргизстані в неділю, 10 січня, відбулися дострокові президентські вибори. За попередніми результатами, перемогу на них здобув чинний прем'єр-міністр Садир Жапаров.

Про це повідомляє BBC.

Так, 52-річний Жапаров отримав підтримку 81% виборців. Це вже шостий президент Киргизстануа за час незалежності з 1990 року.

На думку аналітика та Університету національної оборони у Вашингтоні Еріки Марат, нинішні вибори складно назвати легітимними. Вона вважає, що це лише спроба прихильників Жапарова узаконити його як президента. При цьому Марат порівнює Жапарова з президентом США Дональдом Трампом.

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"Кілька днів тому в США відбулося захоплення Капітолія, який можна навести яскравий приклад того, як популісти і автократи можуть різними методами спробувати утримати владу, маніпулюючи часто малоосвіченими і бідними прихильниками. Інша справа, що в США їх заарештували і покарають за законом, а в Киргизстані - зовсім інший сценарій", - говорить експерт.

Зазначимо, на початку жовтня в Киргизії почалися масові протести після парламентських виборів. На тлі протестів з в'язниці був звільнений Садир Жапаров. Він раніше був засуджений до 11,5 років в'язниці у справі про захоплення заручника.

Згодом парламентські вибори не були визнані такими, що відбулися. Також з поста президента Киргизії у відставку пішов Сооронбай Жеенбеков.

Жапаров займав тимчасово пост президента Киргизії у період з 15 жовтня по 14 листопада, після відходу у відставку Жеенбекова. При цьому Жапаров одночасно був тимчасовим прем'єр-міністром країни.

Відзначимо, минулого тижня в США прихильники Трампа намагалися захопити будівлю Капітолію, де проходило засідання по затвердженню нового президента. Перемогу на виборах здобув Джо Байден, проте Трамп до останнього не визнавав результати голосування.

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Новини України Киргизияпрезидентські вибори