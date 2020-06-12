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Новий температурний рекорд: кияни пережили найспекотнішу ніч

Новини » Суспільство     12.06.2020 - 16:11
Новий температурний рекорд: кияни пережили найспекотнішу ніч
Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після повернення літа у столиці вже встановлено чотири температурних рекорди

Ніч на п'ятницю, 12 червня, в Києві виявилася найтеплішою з 1881 року, оскільки її температура не опустилася нижче 21,7 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 21,4 градусів 2010 року перевищено на 0,3 градусів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, це була друга поспіль найспекотніша ніч у столиці.

Крім того, 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила 27,3 градусів, що на 1,5 градусів вище торішнього рекордного значення температури для цього дня. Кліматична норма перевищена на 9 градусів.

"За два дні встановлено чотири температурні рекорди, тобто хоч літо і запізніло, однак ще встигне киян вимучити спекою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 червня в Києві було встановлено два температурних рекорди: найтепліша ніч та найспекотніший день.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря травня 2020 року в Києві склала 12,4 градусів, що на 2,8 градусів нижче кліматичної норми: місяць виявився найхолоднішим в XXI столітті.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України температурарекордПогода
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