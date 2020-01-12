Новый султан Омана рассказал о планах на внешнюю политику

Новый султан Омана Хайтам бен Тарик Аль Саид заявил, что будет продолжать внешнюю политику своего предшественника султана Кабуса бин Саида. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что новый султан будет пытаться поддерживать мирное сосуществование между народами и продолжит придерживаться принципов управления предварительного султана.

"Мы будем продолжать ту же линию, что и предыдущий султан, и руководствоваться принципами, которые он утверждал во внешней политике нашей страны, мирном сосуществовании между народами и людьми и добрососедской поведении невмешательства", - заявил он.

Напомним, министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

Напомним, в Омане умер султан Кабус Бен Саид, который правил государством Персидского залива 50 лет. Монарху было 79 лет. Султан не оставил наследников, а потому решение о том, кто станет новым монархом, принималось членами его семьи.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. О смерти объявили 11 января 2020 года.