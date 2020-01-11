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Новый султан Омана принес присягу

Новости » Политика     11.01.2020 - 09:17
Новый султан Омана принес присягу
Фото: Хайсам бен Тарек Аль Саид (Global Look Press)

Министр культуры и национального наследия стал новым главой государства

Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Заявление Высшего совета безопасности Омана было оглашено в эфире государственного телевидения султаната, передает газета "Аль-Ватан Оман".

Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа).

Напомним, в Омане умер султан Кабус Бен Саид, который правил государством Персидского залива 50 лет. Монарху было 79 лет. Султан не оставил наследников, а потому решение о том, кто станет новым монархом, будет принято в течение трех дней членами его семьи.

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти в Омане он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. Последнему пришлось покинуть страну и уехать в Великобританию, где он и умер в 1972 году.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. Ранее оманские СМИ сообщали о том, что состояние главы государства является стабильным.

Умер правивший почти 50 лет султан Омана Украина и Оман планируют углубить сотрудничество в сфере инвестиций
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