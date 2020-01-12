Новий султан Оману розказав про плани на зовнішню політику

Новий султан Оману Хайтам бен Тарік Аль Саїд заявив, що буде продовжувати зовнішню політику свого попередника султана Кабуса бін Саїда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що новий султан буде намагатися підтримувати мирне співіснування між народами та продовжить дотримуватися принципів керування попереднього султана.

"Ми будемо продовжувати ту саму лінію, що й попередній султан, та керуватися принципами, які він затверджував у зовнішній політиці нашої країни, мирному співіснуванні між народами та людьми і добросусідській поведінці невтручання", - заявив він.

Нагадаємо, міністр культури і національної спадщини Омана Хайсам бен Тарек Аль Саїд став новим главою держави після смерті султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда.

Нагадаємо, в Омані помер султан Кабус Бен Саїд, який правив державою Перської затоки 50 років. Монарху було 79 років. Султан не залишив спадкоємців, а тому рішення про те, хто стане новим монархом, приймалося членами його сім'ї.

У 2015 році у султана був виявлений рак. В кінці минулого року його стан покращився, і на короткий час монарх відправлявся на лікування до Бельгії. Про смерть оголосили 11 січня 2020 року.