Новый султан Омана рассказал о планах на внешнюю политику

Фото: Хайсам бен Тарек Аль Саид (Global Look Press)

Он попытается поддерживать мирное сосуществование между народами

Новый султан Омана Хайтам бен Тарик Аль Саид заявил, что будет продолжать внешнюю политику своего предшественника султана Кабуса бин Саида. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что новый султан будет пытаться поддерживать мирное сосуществование между народами и продолжит придерживаться принципов управления предварительного султана.

"Мы будем продолжать ту же линию, что и предыдущий султан, и руководствоваться принципами, которые он утверждал во внешней политике нашей страны, мирном сосуществовании между народами и людьми и добрососедской поведении невмешательства", - заявил он.

Напомним, министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

Напомним, в Омане умер султан Кабус Бен Саид, который правил государством Персидского залива 50 лет. Монарху было 79 лет. Султан не оставил наследников, а потому решение о том, кто станет новым монархом, принималось членами его семьи.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. О смерти объявили 11 января 2020 года.