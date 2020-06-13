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Новый статус Украины признает весомый вклад в НАТО, - посол Великобритании

Новости » Политика     13.06.2020 - 05:53
Новый статус Украины признает весомый вклад в НАТО, - посол Великобритании
Фото: Мелинда Симмонс и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Также посол отметила достижения в оборонной реформе

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на то, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Она отметила весомый вклад в Альянс.

Об этом Симмонс написала в своем Twitter.

По ее словам, этот шаг также демонстрирует важные достижения в оборонной реформе Украины.

"Партнерство между НАТО и Украиной сегодня делает шаг вперед. Статус партнера из расширенных возможностей признает достижения Украины в оборонной реформе и весомый вклад в Альянс. Надеемся на укрепление уже тесных связей", - отметила посол.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (АТАКИ) НАТО.

РБК-Украина писало, что в НАТО заявили, что статус партнера с расширенными возможностями не влияет на возможное членство Украины в альянсе.

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Автор: Инна Собора

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